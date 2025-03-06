6 березня, 16:51
Українка назвала 5 місць, які обов'язково слід відвідати у Польщі весною
Основні тези
- Українка Анна, яка проживає у Кракові, назвала 5 цікавих локацій у Польщі, які варто відвідати весною.
- 2 з цих локацій розташовані у польських Татрах, які є особливо красивими у весняний період.
У Польщі є багато красивих місць. Погода вже дозволяє подорожувати, тож саме час відкривати нові весняні локації цієї країни.
Українка Анна, яка проживає у Кракові, розповіла про 5 цікавих локацій у Польщі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на @annkutueva.
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2 з цих локацій розташовані у польських Татрах. Це справді неймовірне місце у будь-яку пору року, а особливо весною.
Куди можна поїхати в Польщі весною: дивіться відео
Куди поїхати весною у Польщі
- Хохловська долина. Неважкий маршрут у Татрах з неймовірними краєвидами. Особливо у квітні, коли квітнуть крокуси.
- "Tulipanowa Polanka". Це поле з різноманітними тюльпанами. За ціну входу (20 злотих) можна зрізати собі букет.
- Півострів Гель. Море, піщані пляжі та рибні ресторани. Вздовж всю косу є велодоріжка – можна взяти в оренду велосипед та милуватися краєвидами.
- Сплав Дунайцем. У Татрах можна спробувати сплав річкою Дунаєць на плотах. Найкраще їхати у травні, коли погода тепла, однак сонце не таке пекуче.
- Парк Гродек. Це закинутий кар'єр, де облаштували чудовий парк з безплатним входом. Можна походити стежками над водою та погодувати рибок.