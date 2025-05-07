Вулкани, льодовики та золоті міста: 15 пейзажних must-visit локацій Європи
- Lonely Planet називає 15 місць в Європі, які варто побачити.
- Швейцарські Альпи очолили must-visit рейтинг.
Європа залишається одним з найпопулярніших напрямків для туристів протягом усього року, приваблюючи мільйони людей, які шукають різноманітних вражень. З великою кількістю варіантів вибір ідеального місця – складне завдання.
Щоб полегшити життя туристам, численні туристичні портали створюють спеціальні добірки таких місць. Так, 24 Канал з посиланням на Lonely Planet називає 15 місць Європи, які треба побачити якомога швидше.
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Як зазначають експерти, компактна і шалено різноманітна, краса Європи постійно дивує. На землі є безліч місць з вулканами, альпійськими вершинами, островами з білими пісками, блакитними льодовиками та навіть містами із золотого каменю.
Очолили рейтинг місць, які варто відвідати якомога швидше, – Швейцарські Альпи.
15 найкрасивіших місць для відвідування в Європі
- Швейцарські Альпи – для хайкінгу.
- Стромболі, Італія – для спостереження за вулканом.
- Кільце Керрі, Ірландія – для мальовничих краєвидів.
- Азорські острови, Португалія – для втечі на віддалений острів.
- Національний парк Хое Тауерн, Австрія – для дорожньої подорожі в гори.
- Чорний ліс, Німеччина – для занурення в казку.
- Лофотенські острови, Норвегія – для арктичної магії.
Лофотенські острови / Фото Pexels
- Національний парк Плітвіцькі озера, Хорватія – для відвідування водоспадів і озер.
- Долина Луари, Франція – для прогулянок замками на березі річки.
- Національний парк Тейде, Тенерифе – для вулканічних висот і темного неба.
- Іонічні острови, Греція – для подорожей островами.
- Стокгольм, Швеція – для міського життя на набережній.
- Національний парк Кернгормс, Шотландія – для зустрічей з оленями.
- Озеро Бохінь, Словенія – для милування озером.
- Валлетта, Мальта – для мрійників.
Тим часом хорватський острів Хвар запровадив дрес-код для туристів напередодні сезону.