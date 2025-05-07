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Закордон Туризм Вулкани, льодовики та золоті міста: 15 пейзажних must-visit локацій Європи
7 травня, 13:41
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Вулкани, льодовики та золоті міста: 15 пейзажних must-visit локацій Європи

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Lonely Planet називає 15 місць в Європі, які варто побачити.
  • Швейцарські Альпи очолили must-visit рейтинг.

Європа залишається одним з найпопулярніших напрямків для туристів протягом усього року, приваблюючи мільйони людей, які шукають різноманітних вражень. З великою кількістю варіантів вибір ідеального місця – складне завдання.

Щоб полегшити життя туристам, численні туристичні портали створюють спеціальні добірки таких місць. Так, 24 Канал з посиланням на Lonely Planet називає 15 місць Європи, які треба побачити якомога швидше.

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Як зазначають експерти, компактна і шалено різноманітна, краса Європи постійно дивує. На землі є безліч місць з вулканами, альпійськими вершинами, островами з білими пісками, блакитними льодовиками та навіть містами із золотого каменю. 

Очолили рейтинг місць, які варто відвідати якомога швидше, – Швейцарські Альпи.

15 найкрасивіших місць для відвідування в Європі

  1. Швейцарські Альпи – для хайкінгу.
  2. Стромболі, Італія – для спостереження за вулканом.
  3. Кільце Керрі, Ірландія – для мальовничих краєвидів.
  4. Азорські острови, Португалія – для втечі на віддалений острів.
  5. Національний парк Хое Тауерн, Австрія – для дорожньої подорожі в гори.
  6. Чорний ліс, Німеччина – для занурення в казку.
  7. Лофотенські острови, Норвегія – для арктичної магії.


Лофотенські острови / Фото Pexels

  1. Національний парк Плітвіцькі озера, Хорватія – для відвідування водоспадів і озер.
  2. Долина Луари, Франція – для прогулянок замками на березі річки.
  3. Національний парк Тейде, Тенерифе – для вулканічних висот і темного неба.
  4. Іонічні острови, Греція – для подорожей островами.
  5. Стокгольм, Швеція – для міського життя на набережній.
  6. Національний парк Кернгормс, Шотландія – для зустрічей з оленями.
  7. Озеро Бохінь, Словенія – для милування озером.
  8. Валлетта, Мальта – для мрійників.

Тим часом хорватський острів Хвар запровадив дрес-код для туристів напередодні сезону.