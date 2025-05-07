Щоб полегшити життя туристам, численні туристичні портали створюють спеціальні добірки таких місць. Так, 24 Канал з посиланням на Lonely Planet називає 15 місць Європи, які треба побачити якомога швидше.

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Як зазначають експерти, компактна і шалено різноманітна, краса Європи постійно дивує. На землі є безліч місць з вулканами, альпійськими вершинами, островами з білими пісками, блакитними льодовиками та навіть містами із золотого каменю.

Очолили рейтинг місць, які варто відвідати якомога швидше, – Швейцарські Альпи.

15 найкрасивіших місць для відвідування в Європі

Швейцарські Альпи – для хайкінгу. Стромболі, Італія – для спостереження за вулканом. Кільце Керрі, Ірландія – для мальовничих краєвидів. Азорські острови, Португалія – для втечі на віддалений острів. Національний парк Хое Тауерн, Австрія – для дорожньої подорожі в гори. Чорний ліс, Німеччина – для занурення в казку. Лофотенські острови, Норвегія – для арктичної магії.



Лофотенські острови / Фото Pexels

Національний парк Плітвіцькі озера, Хорватія – для відвідування водоспадів і озер. Долина Луари, Франція – для прогулянок замками на березі річки. Національний парк Тейде, Тенерифе – для вулканічних висот і темного неба. Іонічні острови, Греція – для подорожей островами. Стокгольм, Швеція – для міського життя на набережній. Національний парк Кернгормс, Шотландія – для зустрічей з оленями. Озеро Бохінь, Словенія – для милування озером. Валлетта, Мальта – для мрійників.

Тим часом хорватський острів Хвар запровадив дрес-код для туристів напередодні сезону.