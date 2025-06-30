Втекти від спеки: 5 ідеальних напрямків для тих, хто хоче відпочити й не розплавитися

Оскільки погода стає спекотнішою в більшості країн, в Інтернеті зростає кількість запитів на термін "coolcations". Популярні туристичні напрямки, що характеризуються прохолодним кліматом – як ніколи в тренді.

Особливо звертають увагу на Скандинавські країни, Ісландію та Альпи. 24 Канал з посиланням на D_b_ називає 5 найкращих місць, де можна втекти від літньої спеки.

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5 найкращих місць, де можна втекти від літньої спеки

Ісландія

Те місце, де влітку ідеальні погодні умови – не надто холодні й не надто теплі – у поєднанні з безперервним сонячним світлом. Цей унікальний клімат дозволяє відвідувачам відпочивати вдень і досліджувати популярні туристичні пам'ятки вночі.

Шотландія

Цього літа Шотландія стає одним з найпопулярніших напрямків для мандрівників. Завдяки довгим дням і помірним температурам, подібним до ісландських, цей сезон надає чудову можливість дослідити багату історію країни та її приголомшливі пейзажі.

Туристи можуть насолоджуватися відвідинами численних історичних замків, мальовничими велосипедними прогулянками, а також можливістю розслабитися в місцевих барах, дегустуючи різноманітні сорти пива. Для тих, хто ще не відчув чарівність Шотландії, літо, безсумнівно, ідеальний час.



Чому варто відвідати Шотландію влітку / Фото Unsplash

Нова Зеландія

Це ідеальне місце для любителів сноубордингу та лижного спорту. Завдяки своїм альпійським ландшафтам, країна точно сподобається туристам, які віддають перевагу прохолодному клімату та втечі від сонця. Якщо хочете носити лише пальта і куртки – вам сюди!

Чилі

Провідний літній гірськолижний курорт, який часто порівнюють з Новою Зеландією. Країна має чудові рельєфи й численні схили для ентузіастів зимових видів спорту. Крім того, чилійська культура відома своєю теплотою і гостинністю – незабутній візит гарантовано для всіх.

Фарерські острови

Відоме як одне з наймальовничіших місць у світі, це місце має безліч розваг для відвідувачів, які не обмежуються лише створенням красивих фотографій.



Фарерські острови – вдалий напрямок для тих, хто не любить спеку / Фото Unsplash

Любителі пригод можуть зайнятися різними видами водного спорту, в тому числі каякінгом, пішим туризмом і бігом по стежках. Для тих, хто хоче зловити кілька хвиль – район визнаний чудовим місцем для серфінгу.

Куди б з цих місць ви не вирушили, вмирати від спеки й шукати прихистку під кондиціонером – точно не доведеться!

До слова, раніше 24 Канал розповідав, де в Італії найвищі туристичні податки.