Особенно обращают внимание на Скандинавские страны, Исландию и Альпы. 24 Канал со ссылкой на D_b_ называет 5 лучших мест, где можно сбежать от летней жары.

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5 лучших мест, где можно сбежать от летней жары

Исландия

То место, где летом идеальные погодные условия – не слишком холодные и не слишком теплые – в сочетании с непрерывным солнечным светом. Этот уникальный климат позволяет посетителям отдыхать днем и исследовать популярные туристические достопримечательности ночью.

Шотландия

Этим летом Шотландия становится одним из самых популярных направлений для путешественников. Благодаря длинным дням и умеренным температурам, подобным исландским, этот сезон предоставляет прекрасную возможность исследовать богатую историю страны и ее потрясающие пейзажи.

Туристы могут наслаждаться посещением многочисленных исторических замков, живописными велосипедными прогулками, а также возможностью расслабиться в местных барах, дегустируя разнообразные сорта пива. Для тех, кто еще не ощутил очарование Шотландии, лето, несомненно, идеальное время.

Почему стоит посетить Шотландию летом / Фото Unsplash

Новая Зеландия

Это идеальное место для любителей сноубординга и лыжного спорта. Благодаря своим альпийским ландшафтам, страна точно понравится туристам, которые предпочитают прохладный климат и побег от солнца. Если хотите носить только пальто и куртки – вам сюда!

Чили

Ведущий летний горнолыжный курорт, который часто сравнивают с Новой Зеландией. Страна имеет великолепные рельефы и многочисленные склоны для энтузиастов зимних видов спорта. Кроме того, чилийская культура известна своей теплотой и гостеприимством – незабываемый визит гарантирован для всех.

Фарерские острова

Известное как одно из самых живописных мест в мире, это место имеет множество развлечений для посетителей, которые не ограничиваются лишь созданием красивых фотографий.



Фарерские острова – удачное направление для тех, кто не любит жару / Фото Unsplash

Любители приключений могут заняться различными видами водного спорта, в том числе каякингом, пешим туризмом и бегом по тропам. Для тех, кто хочет поймать несколько волн – район признан отличным местом для серфинга.

Куда бы из этих мест вы не отправились, умирать от жары и искать убежища под кондиционером – точно не придется!

К слову, ранее 24 Канал рассказывал, где в Италии самые высокие туристические налоги.