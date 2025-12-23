На Канарських островах протести через будівництво розкішного курорту: він руйнує місцеву природу

На Канарських островах готуються до дуже масштабного туристичного проєкту, і він вже обурює і екологів, і місцевих мешканців.

На Тенерифе планується будівництво сотень будинків поблизу міста Адехе – вони перетворять прекрасну затоку Ель-Пуетіто на розкішний курорт з 3602 місцями для відпочивальників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що відомо про новий курорт на Тенерифе?

Очікується, що вартість курорту становитиме неймовірні 41 мільйон євро – втім, критики засуджують проєкт ще з моменту, коли про нього лише оголосили. Курорт може створити нове невелике містечко та матиме дуже значний вплив на екологію регіону.

Окрім того, нещодавно стало відомо, що уряд Канарських островів дозволив курорту будівництво басейну та ресторану у заповідній прибережній зоні – начебто це принесе користь туристичній галузі регіону. Це нове рішення суперечить попередньому звіту місцевого уряду, в якому мовилося, що розважальні об'єкти для курорту будуть побудовані в іншому місці.

Окрім того, зазначалося, що ці об'єкти не дуже важливі для громадської прибережної зони, а будівництво там зазвичай дуже обмежене. Втім, забудовник оскаржив висновки, і уряд змінив свою позицію.



Проєкт побудови курорту загрожує природним ландшафтам Тенерифе / Фото Pexels

Зрештою уряд схвалив роботи на ділянці площею 44593 квадратні метри, і певна частка цієї площі розташована в межах заповідної прибережної зони.

Місцеві активісти протестують проти будівництва курорту – і ці демонстрації є лише частиною ширшого руху під назвою Canarias tiene un límite – "Канарські острови мають межі". Він виступає проти чинної моделі туризму, що, як стверджують активісти, руйнує природні ресурси Тенерифе та робить життя на острові недоступним для місцевих мешканців.

Піку протести досягли у квітні 2024 року – активісти почали 19-денне голодування. Демонстранти закликали до негайного припинення будівництва проєкту, а також готелю поряд. У жовтні Greenpeace офіційно включив проєкт до списку 12 основних загроз біорізноманіттю в Іспанії та звинуватив забудовників у "екоциді".

