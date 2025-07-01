Новий курорт КНДР виявився пшиком: що ховає за собою фейкова розкіш

Виявилося, що значна більшість готелів на новому курорті КНДР – досі недобудовані. Попри офіційне відкриття, яке особисто проводив Кім Чен Ин, там завершено будівництво тільки 6 із 17 великих готелів.

Крім того, 11 із цих курортів ще навіть не мають назв. Про це пише 24 Канал із посиланням на NK News.

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Що помітили журналісти на фото з відкриття курорту Вонсан

Влада заявляла, що курорт Вонсан у КНДР може прийняти аж 20 тисяч туристів. Але навіть на фото з церемонії відкриття, яке відбулося 24 червня, видно, що на 11 готелях все ще немає вивісок. Це означає, що, найімовірніше, вони ще не запущені.

Це означає, що з квітня, коли на туристичній карті, виставленій на місці, було вказано тільки п’ять готелів, до відкриття було підготовлено тільки один додатковий готель, що свідчить про те, що більшість таких розкішних об'єктів не були пріоритетом для розвитку на фінальному етапі,

– заявили журналісти.

Слід зазначити, що офіційне відкриття курорту і так відбулося із затримкою у 6 років від запланованого часу. Журналісти-аналітики припустили, що причиною міг стати помітний брак ресурсів.

Наразі відомо, що замість великих готелів Північна Корея зосередилися на завершенні будівництва 37 "хостелів" біля пляжу.