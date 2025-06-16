У Греції людей закликали евакуюватися: що відбувається
- Масштабна лісова пожежа біля Афін змусила грецьку владу оголосити евакуацію мешканців сіл Ано Сулі та Марафон.
- Для боротьби з вогнем залучено 120 пожежників, 17 літаків та 30 пожежних машин.
Масштабна лісова пожежа охопила райони поблизу Афін. Це змусило грецьку владу оголосити про евакуацію місцевих мешканців.
Надзвичайні служби працюють над тим, щоб впоратися з ситуацією і забезпечити безпеку людям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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У Греції масштабна лісова пожежа біля Афін
У понеділок, 16 червня, близько 120 пожежників були направлені до села Ано Сулі, розташованого приблизно за 40 кілометрів від Афін, для боротьби з лісовою пожежею. У боротьбі з вогнем їм допомагали 17 літаків і 30 пожежних машин.
Влада видала наказ про евакуацію мешканців Ано Сулі та сусіднього міста Марафон, закликаючи їх покинути свої домівки заради безпеки.
Місцеві ЗМІ поширюють у соціальних мережах кадри гасіння пожежі, оскільки боротьба з лісовою стихією триває.
Що відбувається в Греції: дивіться відео
Лісові пожежі в Греції
Останніми роками лісові пожежі все частіше стають характерною літньою рисою Греції. Країна бореться з наслідками зміни клімату, яка призвела до підвищення температури та зменшення кількості опадів, що значно підвищує ризик виникнення лісових пожеж.
Лише у 2023 році грецька влада повідомила про понад 8 000 лісових пожеж, що підкреслює нагальну потребу в ефективних заходах для боротьби з цією наростальною екологічною кризою.
До слова, раніше на горі Афон у Греції стався землетрус – стихія завдала серйозних пошкоджень багатовіковим монастирям.