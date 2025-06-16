У Греції людей закликали евакуюватися: що відбувається

Масштабна лісова пожежа охопила райони поблизу Афін. Це змусило грецьку владу оголосити про евакуацію місцевих мешканців.

Надзвичайні служби працюють над тим, щоб впоратися з ситуацією і забезпечити безпеку людям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У Греції масштабна лісова пожежа біля Афін

У понеділок, 16 червня, близько 120 пожежників були направлені до села Ано Сулі, розташованого приблизно за 40 кілометрів від Афін, для боротьби з лісовою пожежею. У боротьбі з вогнем їм допомагали 17 літаків і 30 пожежних машин.

Влада видала наказ про евакуацію мешканців Ано Сулі та сусіднього міста Марафон, закликаючи їх покинути свої домівки заради безпеки.

Місцеві ЗМІ поширюють у соціальних мережах кадри гасіння пожежі, оскільки боротьба з лісовою стихією триває.

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Лісові пожежі в Греції

Останніми роками лісові пожежі все частіше стають характерною літньою рисою Греції. Країна бореться з наслідками зміни клімату, яка призвела до підвищення температури та зменшення кількості опадів, що значно підвищує ризик виникнення лісових пожеж.

Лише у 2023 році грецька влада повідомила про понад 8 000 лісових пожеж, що підкреслює нагальну потребу в ефективних заходах для боротьби з цією наростальною екологічною кризою.

До слова, раніше на горі Афон у Греції стався землетрус – стихія завдала серйозних пошкоджень багатовіковим монастирям.