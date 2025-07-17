У Португалії масштабна лісова пожежа: триває евакуація, а вогонь шириться через погоду

У муніципалітеті Саброса, розташованому на півночі Португалії, спалахнула значна лісова пожежа. Її спричинила екстремальна спека.

Наразі тривають протипожежні заходи, спрямовані на локалізацію полум'я, двох жителів сіл навіть довелося евакуювати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Portugalpulse.

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Яка ситуація в Португалії через лісову пожежу?

Лісова пожежа в Португалії спалахнула в середу вдень і згодом поширилася на прилеглі житлові райони. Пожежники зіткнулися зі значними труднощами у стримуванні полум'я через сильний вітер і високу літню температуру.



У Португалії в муніципалітеті Саброса масштабна лісова пожежа / Фото Safe Communities Portugal

У відповідь на загрозу влада евакуювала 50 мешканців із прилеглих сіл Делгада і Вале-дас-Гатас. На щастя, ніхто з евакуйованих не постраждав.

До боротьби з пожежею залучено майже 370 пожежників та 7 спеціалізованих літаків.



Пожежу гасили з літаків та вертольотів / Фото Safe Communities Portugal

У Португалії борються з лісовою пожежею / Фото Safe Communities Portugal

Станом на зараз, 90% периметру ураженої території було успішно локалізовано. Однак, чиновники залишаються занепокоєними щодо одного конкретного регіону, але не через активну загрозу пожежі, а через труднощі з доступом до місця події.

До слова, нещодавно через лісові пожежі закривали аеропорт Марсель-Прованс у Франції.