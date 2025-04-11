Мав бути прямий рейс – сталося не так, як гадалося: літак двічі сів не там
- Рейс British Airways з Багамських островів до Лондона здійснив дві незаплановані посадки через одного пасажира.
- Основний екіпаж був замінений в Ісландії через перевищення дозволених робочих годин, і політ до Лондона був завершений.
Рейс авіакомпанії British Airways, що прямував з Багамських островів до Лондона, був змушений здійснити дві незаплановані посадки. Мандрівники очікували на швидке прибуття без пересадок, але ситуація склалася інакше.
Все через одного пасажира. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Paddle Your Own Kanoo.
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Літак двічі сів не там – як так сталося
Літак Boeing 777-200, що виконував рейс з Нассау до Лондона, здійснив екстрену посадку в Гандері на канадському острові Ньюфаундленд. Все сталося через невідкладну медичну допомогу пасажиру.
Згодом екіпаж виявив, що не зможе здійснити рейс до Лондона у дозволені робочі години. Щоб не створювати незручностей для 235 пасажирів у Канаді, авіакомпанія вирішила перенаправити літак до Кеблавіка в Ісландії.
Поки літак прямував до Ісландії, British Airways відправила туди інший екіпаж на борту Airbus A321. Нова команда замінила основний екіпаж й успішно продовжила політ до Лондона з пасажирами на борту.
Всі долетіли до місця призначення, але з двома вимушеними зупинками.
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