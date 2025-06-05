Кошмар для пасажирів: у Німеччині літаку заборонили сідати через запізнення на 10 секунд

Пасажирському літаку заборонили посадку у Мюнхені через те, що він запізнився всього на 10 секунд. Пасажири розлючені, тому що це "запізнення" розтягнуло поїздку на 12 годин.

Літак вже заходив на посадку з випущеними шасі, коли повітряне судно раптово розвернули. Про це пише 24 Канал із посиланням на RTL.

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Чому літак розвернули через 10-секундне запізнення

Літак авіакомпанії Condor, на якому перебував 221 пасажир, прилетів до Мюнхена з іспанського курорту Пальма-де-Майорка.

Борт повинен був приземлитися не пізніше 00:30 години, однак літак запізнився на 10 секунд.

Довідка. У Мюнхені після опівночі діє заборона на нічні польоти – літакам дозволено злітати або приземлятися лише за спеціальним дозволом. Літаку з Іспанії було дозволено сісти лише до 00:30 – одразу після вильоту пілот запросив про продовження дозволу, однак йому відмовили через бюрократичні причини.

Ми змушені перервати посадку – через 10 секунд запізнення на нас більше не поширюється дозвіл на нічну посадку,

– заявив пілот пасажирам через гучномовець.

Літак перенаправили до маленького аеропорту Хан біля Франкфурта, який аж за 370 кілометрів від Мюнхена. Звідти пасажири та 7 членів екіпажу майже дві години їхали до Франкфурта, де їх посадили на літак до Мюнхена.

Рейс до Мюнхена вилетів лише о 6:50 ранку, а пасажири приземлилися близько 8 ранку – приблизно через 12 годин після запланованого вильоту з Майорки.

До слова, нещодавно лоукостер Ryanair попередив, що влітку цього року можливі "рекордні" затримки рейсів. Особливо це стосується аеропортів Великої Британії, Франції, Іспанії, Німеччини та Португалії.