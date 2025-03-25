Літак з США до Китаю розвернувся разом з пасажирами, бо пілот забув паспорт

Реактивний літак Boeing 787 компанії United Airlines, який летів з Лос-Анджелеса до Шанхаю, розвернувся з понад 200 пасажирами на борту. Все через те, що один із пілотів забув свій паспорт.

Інцидент трапився у суботу, 22 березня. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Подробиці інциденту

Рейс UA 198 вилетів з Лос-Анджелеса близько 14:00 22 березня. У літаку під час польоту перебували 257 пасажирів та 13 членів екіпажу. Приблизно через дві години літак розвернувся над Тихим океаном.

Пасажирка з Китаю Янг Шугань розповіла журналістам, що почула "дуже розчарований голос" пілота по інтеркому, який повідомив, що він "забув паспорт".

Літак розвернули та перенаправили до Сан-Франциско, де він приземлився близько 17:00 за місцевим часом.



Через забудькуватість пілота пасажири затримались на 6 годин / Янг Шугань

У пілота не було паспорта на борту. Того вечора ми домовилися, щоб нова бригада доставила наших клієнтів до місця призначення. Клієнтам надали ваучери на харчування та компенсацію,

– мовиться у заяві United.

Рейс з новим екіпажем вилетів близько 21:00 і приземлився в Шанхаї приблизно на шість годин пізніше розкладу.

Звісно, пригода на цьому не закінчилися. Адже пасажири зворотного рейсу UA 199 із Шанхая до Лос-Анджелеса також постраждали через затримку літака й вилетіли на 6 годин пізніше заявленого часу.

Пасажири лишилися дуже незадоволеними, багато з них висловлювали свій гнів та обурення у соцмережах.

До слова, зовсім нещодавно скандал був і довкола авіакомпанії Ryanair – рейс затримався на 40 хвилин через чоловіка, який видав себе за дипломата ООН. Компанія подала на нього до суду.