Инцидент произошел в субботу, 22 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Подробности инцидента

Рейс UA 198 вылетел из Лос-Анджелеса около 14:00 22 марта. В самолете во время полета находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Примерно через два часа самолет развернулся над Тихим океаном.

Пассажирка из Китая Янг Шугань рассказала журналистам, что услышала "очень разочарованный голос" пилота по интеркому, который сообщил, что он "забыл паспорт".

Самолет развернули и перенаправили в Сан-Франциско, где он приземлился около 17:00 по местному времени.



Из-за забывчивости пилота пассажиры задержались на 6 часов / Янг Шугань

У пилота не было паспорта на борту. В тот вечер мы договорились, чтобы новая бригада доставила наших клиентов к месту назначения. Клиентам предоставили ваучеры на питание и компенсацию,

– говорится в заявлении United.

Рейс с новым экипажем вылетел около 21:00 и приземлился в Шанхае примерно на шесть часов позже расписания.

Конечно, приключение на этом не закончились. Ведь пассажиры обратного рейса UA 199 из Шанхая в Лос-Анджелес также пострадали из-за задержки самолета и вылетели на 6 часов позже заявленного времени.

Пассажиры остались очень недовольными, многие из них выражали свой гнев и возмущение в соцсетях.

К слову, совсем недавно скандал был и вокруг авиакомпании Ryanair – рейс задержался на 40 минут из-за мужчины, который выдал себя за дипломата ООН. Компания подала на него в суд.