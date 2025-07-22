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22 липня, 18:34
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Над Європою задимівся пасажирський літак, який летів із Польщі до Лондона

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • Літак Wizz Air, що летів з Познані до Лондона, здійснив екстрену посадку в Амстердамі через задимлення в кабіні пілотів.
  • На борту перебували понад 200 пасажирів, причини задимлення поки невідомі.

Літак популярного лоукостера Wizz Air, який виконував рейс з Познані до Лондона, був змушений здійснити екстрену посадку. У цей час на борту перебували більш ніж 200 пасажирів.

Надзвичайна ситуація трапилася у неділю, 20 липня. Про це пише 24 Канал із посиланням на wyborcza.pl.

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Літак Wizz Air здійснив екстрену посадку в Нідерландах?

Борт лоукостера Wizz Air вилетів з аеропорту "Познань – Лавиця" 20 липня об 11:20. Однак вже під час польоту у кабіні пілотів помітили дим. 

Члени екіпажу негайно надіслали запит на допомогу. Авіадиспетчери швидко перенаправили літак до найближчого аеропорту – літак здійснив екстрену посадку у Схіпхол в Амстердамі. 

На місці події також направили машини швидкої допомоги, пожежні машини та медичний гелікоптер. На щастя, пілоти успішно посадили літак, тож постраждалих немає.

Причини задимлення у кабіні пілотів поки що невідомі. Також компанія повідомила, що пасажирів доставили до Лондона іншим літаком.

Нагадаємо, що нещодавно угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення роботи в аеропорту "Варшава-Модлін". Після 13-річної перерви там запустять 11 нових маршрутів.