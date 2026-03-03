Укр Рус
3 березня, 11:00
Скасовувати квитки чи почекати: наскільки безпечно зараз подорожувати до Єгипту

Марина Блохіна
Основні тези
  • Повітряний простір над Єгиптом залишається відкритим, але українцям радять перевіряти розклад рейсів та підтримувати зв'язок з авіакомпаніями.
  • Для в'їзду до Єгипту потрібен закордонний паспорт з терміном дії не менше 6 місяців, а також обов'язковий збір у доларах США.

На тлі закриття повітряного простору над ОАЕ та зростання напруженості в регіоні через події навколо Ірану чимало українців починають скасовувати чи відкладати свої відпустки.

Єгипет – це надзвичайно популярна країна для відпочинку серед українців, не в останню чергу через доступні ціни, відносну близькість та неймовірні пляжі. Втім, дедалі більше українців переймаються через те, чи безпечно зараз подорожувати до цієї країни, повідомляє Посольство України в Єгипті

Чи можна зараз долетіти до Єгипту?

Наразі повітряний простір над країною залишається відкритим, і до Єгипту можна спокійно долетіти літаком – попри те, що в більшості країн Перської затоки авіасполучення призупинили. Водночас українців закликають підготуватися до того, що розклад рейсів може змінюватися. 

У посольстві наголосили, що перед вильотом потрібно обов'язково перевіряти актуальну інформацію щодо рейсу, а також напряму зв'язуватися з авіакомпаніями у випадку будь-яких затримок. Користуватися варто лише офіційними каналами комунікації – адже через високий рівень напруженості в регіоні безпекова ситуація може змінюватися дуже швидко. 

В установі радять:

  • завжди носити з собою документи, що посвідчують особу, а також зберігати паперові та електронні копії;
  • підтримувати зв'язок з родиною та близькими й інформувати їх про своє перебування;
  • неухильно виконувати вимоги та рекомендації місцевих органів влади;
  • стежити за офіційними повідомленнями;
  • уникати місць масового скупчення людей, демонстрацій, публічних заходів та акцій протесту. 

Посольство України в Єгипті уважно стежить за розвитком подій та у разі виникнення додаткових ризиків негайно інформуватиме громадян, 
– мовиться у повідомленні. 

Що потрібно для в'їзду до Єгипту?

Зараз контрольно-пропускний пункт Таба працює у звичайному режимі. І українці можуть перетнути кордон, якщо мають закордонний паспорт, термін дії якого становить не менше 6 місяців на момент в'їзду, пише Visit Ukraine

Окрім того, під час перетину кордону стягують обов'язковий збір, тож українцям радять мати з собою долари США готівкою. А для перебування у Єгипті понад 14 днів, або ж для поїздок за межі Синайського півострова, слід оформити туристичну візу, вартість якої наразі становить 30 доларів. 

