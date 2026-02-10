Литва йде назустріч українцям: тепер водійські права можна буде отримати легше

Уряд Литви спростив процедуру складання водійських іспитів для українців. Тепер теоретичний іспит на водійські права можна буде складати українською мовою. Щоправда, не всюди.

Всі деталі пояснило видання Delfi.lt. За словами міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича, рішення про внесення цієї зміни ухвалили з урахуванням численних прохань українців.

Владислав Кондратович наголосив, що МВС отримало багато звернень від українців із проханням складати іспити рідною мовою.

Тож не могли залишитися байдужими. Більшість цих людей приїхала до Литви, рятуючись від широкомасштабної війни в Україні. Щоб забезпечити їм доступність державних послуг, ми таким чином висловлюємо солідарність з Україною та її громадянами,

– зазначив міністр.

Бажаючі скласти теоретичний іспит з водіння можуть зареєструватися онлайн у центрі Regitra.

Цікаво! У січні 2026 року було проведено 10 823 теоретичні іспити:



9 926 – литовською,

815 – англійською,

68 – польською,

6 – французькою,

8 – іспанською.

Чому литовці масово їдуть до Польщі?

Раніше ми писали, що литовці все частіше їздять до Польщі за покупками через значну різницю в цінах на пальне та продукти, зокрема, на вершкове масло. Вершкове масло в Польщі коштує значно дешевше, ніж у Литві, що робить його популярним товаром для литовських покупців, які скуповують його великими партіями.

Економісти пояснюють ситуацію тим, що в Європейському Союзі наразі існують значні запаси вершкового масла, і з осені минулого року ціни на нього поступово знижуються. Втім, Литва стала винятком: там вартість продукту, навпаки, продовжила зростати.