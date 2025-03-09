Ryanair відмовиться від паперових квитків: коли це станеться і що тепер робити

Восени 2024 року Майкл О'Лірі, голова ірландського лоукостера Ryanair, оголосив, що авіакомпанія має намір відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації. Запуск нововведення був запланований на травень 2025 року.

Однак останні повідомлення вказують на те, що реалізація цієї суперечливої ініціативи буде відтермінована. Дату посунули на пів року – на 3 листопада 2025-го, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Ryanair відмовиться від паперових квитків восени 2025-го

Авіакомпанія Ryanair оголосила, що з 3 листопада 2025 року пасажири більше не зможуть видруковувати паперові посадкові талони на стійках реєстрації в аеропортах.

Натомість мандрівники повинні будуть використовувати цифровий посадковий талон через додаток myRyanair як для реєстрації, так і для посадки на рейс.

Як пояснюють в авіакомпанії Ryanair, наразі майже 80% з 200 мільйонів пасажирів вже використовують цифрову реєстрацію.



Коли Ryanair остаточно відмовиться від паперових квитків / Unsplash

До слова, у 2008 році Ryanair увійшов в історію авіаційної галузі, ставши першою авіакомпанією, яка запровадила онлайн-реєстрацію пасажирів до прибуття в аеропорт. Наразі ця послуга коштує приблизно 65 євро.

На додаток до цього нововведення, Ryanair очікує, що відмова від паперових купонів призведе до значного скорочення більш ніж 300 тонн паперових відходів щорічно.