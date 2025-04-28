Масові відключення світла на півдні Європи: у мережі з'явилися відео транспортного колапсу

На півдні Європи, зокрема в Іспанії, трапилися масові відключення світла. Внаслідок цього зупинились поїзди в метро Мадриду та Барселони.

Пасажирам довелося вийти з вагонів та йти пішки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El Mundo.

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Що відомо про відключення світла в південній Європі

За даними видання, відключення світла відбулося у всій Іспанії. По всій країні зникли телефонні лінії. Постачання до аеропорту Барахас поки що не вдалося повернути. Проте на півдні та півночі півострова починає відновлюватися напруга. У Red Electrica кажуть, що це є "ключем до поступового розв'язання проблеми постачання електроенергії".

Там зазначають, що цей процес передбачає поступове підживлення транспортної мережі в міру з'єднання груп виробництва. Варто зазначити, що також, ймовірно, постраждали деякі райони Франції та Португалії.

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Користувачі соцмереж зазначають, що внаслідок знеструмлення повідомлялося про людей, які застрягли у ліфтах, та виникнення хаосу через вимкнені світлофори.

Джерела з Міністерства екологічного переходу зазначають, що третій віцепрезидент Сара Аагесен їде до центру управління Red Electrica, щоб дізнатися про ситуацію з перших вуст і простежити за подією. Вона запевняє, що буде вжито всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення нормального життя.