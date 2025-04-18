Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Одеської міської ради та Рівненську ОДА.
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Відключення світла в Одесі та Рівному
У частині Одеси в п'ятницю, 18 квітня, до вечора не буде світла. Причиною відключення електроенергії є проведення планових робіт ДТЕК.
По деяких вулицях не буде світла до 17:00, а подекуди і до 19:00.
Так, адреси, за якими немає світла в Одесі, можна переглянути тут.
В Рівненській ОДА повідомили, що в частині обласного центру сьогодні можливе відключення світла. Глава ОВА вказав, що причиною цього є аварійно-відновлювальні роботи на підстанції.
Так, знеструмлення може торкнутися мікрорайонів Ювілейний, Тинне, Вересневе, Басів Кут.
Крім цього, можливі перепади напруги у мережі. Олександр Коваль зазначає, що завершити роботи енергетики планують до 13:00.
Нагадаємо, що нещодавно через негоду 50 населених пунктів Львівської області повністю або частково опинилися без світла. Зокрема, з яких 17 повністю були без світла, 33 – частково.