Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.

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Де на Львівщині є знеструмлення

Сильні пориви вітру та хуртовини спричинили знеструмлення у Львівській області. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання споживачам.

Так, через негоду повністю знеструмлені 14 ліній електропередачі, ще 6 – частково. Загалом, без світла залишилися 50 населених пунктів Львівщини, з яких 17 повністю без світла, 33 – частково.

Знеструмлення зафіксовані:

Червоноградсько-Сокальська, Радехівська, Кам'янко-Бузька частини області;

Пустомитівська, Миколаївська частини,

Самбірська, Старосамбірська частини,

Золочівська та Бродівська частини,

Мостиська частина,

Сколівська частина.

Нині 23 бригади Львівобленерго у складі майже 100 працівників працюють над відновленням електроспоживання.

Важливо! Якщо Ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів — можна отримати смертельний удар електрострумом.



Якщо Ви побачили пошкоджені електромережі — одразу повідомте про ситуацію за номерами: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68. Залишити повідомлення можна у чат-ботах Львівобленерго у вайбері або телеграмі.

Раніше частина Одещини залишилася без електропостачання. Причиною відключень стала аварія на обладнанні.