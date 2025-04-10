Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.

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Где на Львовщине есть обесточивание

Сильные порывы ветра и метели вызвали обесточивание во Львовской области. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения потребителей.

Так, из-за непогоды полностью обесточены 14 линий электропередачи, еще 6 – частично. В общем, без света остались 50 населенных пунктов Львовщины, из которых 17 полностью без света, 33 – частично.

Обесточивание зафиксированы:

Червоноградско-Сокальская, Радеховская, Каменка-Бугская части области;

Пустомытовская, Николаевская части,

Самборская, Старосамборская части,

Золочевская и Бродовская части,

Мостиская часть,

Сколевская часть.

Сейчас 23 бригады Львовоблэнерго в составе почти 100 работников работают над восстановлением электропотребления.

Важно! Если Вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров - можно получить смертельный удар электротоком.



Если Вы увидели поврежденные электросети - сразу сообщите о ситуации по номерам: 0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно) или на другие номера колл-центра: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68. Оставить сообщение можно в чат-ботах Львовоблэнерго в вайбере или телеграмме.

Ранее часть Одесской области осталась без электроснабжения. Причиной отключений стала авария на оборудовании.