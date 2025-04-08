Энергетики уже работают над устранением проблемы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

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Что известно об аварийном отключении света в Одессе

Как сообщают в ДТЭК, около 11:33 произошла аварийная ситуация на оборудовании. Из-за этого электроснабжение пришлось отключить для жителей Киевского и Приморского районов Одессы, а также для части Одесского района.

Энергетики уже работают на месте, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждый дом,

– отметили в ДТЭК.

Электроэнергию вернуть в дома обещают до 16:00. Уточняется, что это ориентировочное время.

Напомним, в Хмельницком 6 апреля зафиксированы аварийные отключения света. Причину введений временных ограничений не указывают. Информации о том, стало ли это следствием атаки на регион, или ситуация произошла из-за резкого изменения температур, не сообщали.