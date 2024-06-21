Серйозне відключення електрики зазнали Боснія, Албанія, Чорногорія та адріатичне узбережжя Хорватії. Про це 21 червня повідомило видання Reuters.

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Кілька європейських країн залишилися без електрики

Столиця Боснії та Герцеговини Сараєво та міста Баня-Лука та Мостар залишилися без електрики. Місцеві ЗМІ повідомили про відключення електроенергії по всій країні.

У повідомленні йдеться, що рух у хорватському прибережному місті Спліт зупинився після того, як перестали працювати світлофори. По всьому місту було чути сирени машин швидкої допомоги.

Енергетична компанія Хорватії HEP заявила, що відключення електроенергії в деяких частинах країни було викликано "міжнародними збоями, які торкнулися кількох країн".

"Хорватський оператор транспортної системи проводить аналіз із системними операторами сусідніх країн, щоб визначити причину", – додала HEP.

Там заявили, що запустили всі свої виробничі потужності, щоб забезпечити "постачання в найкоротші терміни".

Дистриб'ютор електроенергії Чорногорії CEDIS зазначив, що "збої в мережі" призвели до відключення електроенергії в більшій частині країни.

Албанський телеканал Top Channel повідомив, що низка міст, зокрема у столиці Тирану, залишилися без електрики. Посилаючись на джерела, він повідомив, що причиною знеструмлення стала несправність інтерконектора в Чорногорії.