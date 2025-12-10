Популярна країна попереджає про "мегаземлетрус": чи безпечно туди їхати

Японія все ще перебуває у стані тривоги після потужного землетрусу магнітудою у 7,5 бала, що стався пізно в понеділок у північній префектурі країни.

Землетрус, що відбувся пізно в понеділок біля східного узбережжя Аоморі, найпівнічнішої префектури Японії, призвів до попередження про цунамі та навіть рідкісного урядового попередження про можливість "мегаземлетрусу" наступного тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Що означає попередження японського уряду про "мегаземлетрус"?

Попередження про можливість повторного землетрусу пролунало на тлі розпалу зимового туристичного сезону на Хоккайдо. Багато гірськолижних курортів приймають відвідувачів на самому початку сезону, ще до свят – і зараз чимало туристів побоюються їхати до країни, тож сезон опинився під загрозою.

Землетрус в понеділок в епіцентрі досяг 6 балів за шкалою сейсмічної інтенсивності, тим часом як потужні, повільні хвилі сколихнули деякі райони Аоморі. Ударні хвилі зафіксували й далі на півночі, на Хоккайдо. Втім, обійшлося без загиблих та пошкоджень ключової інфраструктури.

А початкові попередження про цунамі для Хоккайдо, Аомарі та Івате повністю скасували до раннього ранку вівторка. Через землетрус японці зіштовхнулися незначними перебоями у транспорті, але вже наступного для усі рейси відновили.

Втім, японське метеорологічне агентство попереджає, що можливий "мегаземлетрус" – такий, що сягне 8 балів чи вище за шкалою Ріхтера. Він може статися вздовж Японської западини Тісіма біля берегів Хоккайдо.

Попередження діятиме до 16 грудня – і у цьому районі сильний землетрус може спричинити цунамі висотою до трьох метрів. Попередження про "мегаземлетрус" у країні оголосили вперше з 2022 року, пише Time.

Чи безпечно їхати до Японії?

Хоккайдо – це один з найпопулярніших напрямків для туризму у Японії взимку. Торік один з гірськолижних центрів зафіксував рекордну кількість туристів – понад 11 мільйонів поїздок на підйомниках та близько 4,4 мільйона відпочивальників на чотирьох курортах.

Та попри те, що термін "мегаземлетрус" може звучати загрозливо, в уряді країни наголошують, що це не прогноз, а радше статистична можливість, що заснована на закономірностях. І залізниця, і авіарейси в країні працюють як зазвичай, а влада не обмежила поїздок до Хоккайдо чи півночі Японії загалом.

Цікаво! Японія – це одна з найбільш сейсмічно активних країн у світі. Тільки за останнє десятиліття в радіусі 300 кілометрів від Хоккайдо відбулося майже 2000 землетрусів магнітудою 4 бали чи вище.

