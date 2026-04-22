Європа змінюється: кількість мігрантів сягнула історичного максимуму

У 2025 році кількість мігрантів у країнах Європейського Союзу досягла історичного максимуму – 64,2 мільйона осіб. Це приблизно на 2,1 мільйона більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на звіт Центру досліджень та аналізу міграції при незалежному інституті RFBerlin.

Як змінилася динаміка?

Для порівняння, у 2010 році загальна кількість мігрантів у ЄС становила близько 40 мільйонів осіб, що свідчить про стрімке зростання міграційних процесів упродовж останніх 15 років. Найбільша кількість людей, народжених за межами країни, нині проживає у Німеччині – майже 18 мільйонів. При цьому близько 72% із них перебувають у працездатному віці.

Один з авторів звіту, Томмазо Фраттіні, зазначив, що Німеччина залишається головним напрямком для мігрантів у Європі як за абсолютними показниками, так і відносно чисельності населення. Водночас Іспанія демонструє найшвидші темпи зростання. За останній рік кількість мігрантів там збільшилася приблизно на 700 тисяч осіб і досягла 9,5 мільйона.



У звіті підкреслюється, що міграційні процеси розподіляються нерівномірно. Такі країни, як Люксембург, Мальта та Кіпр мають одну з найвищих часток іммігрантів відносно власного населення. Щодо надання притулку, то більшість заявок зосереджені у кількох державах. Зокрема, Іспанія, Італія, Франція та Німеччина разом приймають майже три чверті всіх звернень.

Лідером за кількістю прийнятих біженців залишається Німеччина – там перебуває близько 2,7 мільйона осіб із таким статусом. У Євростаті зазначають, що зростання міграції продовжує впливати на ринок праці, соціальну політику та економічний розвиток країн ЄС, що робить це питання одним із ключових для європейського порядку денного.

