Один пост – і про грін-карту можна забути: Трамп змінює політику США

У Сполучених Штатах можуть посилити перевірку заявників на отримання грін-карти, включивши до неї аналіз політичних поглядів. Мовиться про нові вказівки адміністрації Дональд Трамп, які передбачають ширший контроль за висловлюваннями кандидатів.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на внутрішні навчальні матеріали Міністерство національної безпеки США.

Дивіться також Радіти чи тікати: Німеччина готує нові правила працевлаштування українців

Що може стати підставою для відмови?

Згідно з документами, причиною відмови у грін-карті можуть бути:

участь у пропалестинських протестах;

критика Ізраїлю у соцмережах;

публічні дії, які можуть трактуватися як "антиамериканські", зокрема наруга над прапором США.



Причиною відмови у грін-карті може бути критика Ізраїлю

Як працює нова система перевірок?

Нові рекомендації були розіслані співробітникам Служби громадянства та імміграції США, яка розглядає заявки на легальний статус. Імміграційним офіцерам пропонують оцінювати:

"антиамериканські" або "антисемітські" погляди,

можливу підтримку "підривних" ідеологій,

активність заявників у соцмережах і публічному просторі.

Усі такі випадки мають передаватися на додатковий розгляд керівництву та юридичним підрозділам.

Важливо! За даними видання, підхід до імміграції в США останнім часом суттєво змінився. USCIS, яке раніше вважалося технічним органом, дедалі більше залучається до реалізації жорсткішої політики контролю. Зокрема: кількість схвалених заявок на грін-карту скоротилася більш ніж удвічі посилено перевірки заявників розглядається можливість аналізу соцмереж навіть для туристів Державний секретар Марко Рубіо також уже скасував візи окремим студентським активістам через їхню політичну позицію.

Водночас подібні перевірки не є повністю новими для США. Законодавство вже передбачає відмову у грін-карті особам, які:

були членами тоталітарних партій

пропагували насильницьке повалення уряду

підтримували екстремістські ідеології.

Однак нові рекомендації розширюють ці критерії, включаючи оцінку сучасних політичних висловлювань.

У чому полягає міграційна політика Трампа?

Раніше ми писали, що Дональд Трамп планує депортувати нелегальних мігрантів. Це може призвести до втрати 8% ВВП США, але знизити рівень безробіття серед американців.

Трамп вводить митні обмеження для компаній, які перенесли виробництво з США в Канаду та Мексику, щоб повернути їх в країну.