Змиритися з цим не змогла: українка розкрила, чому поїхала з Італії
- Українка, проживши в Італії майже рік, повернулася до України через труднощі з адаптацією до місцевого менталітету та стилю життя.
- Її незадоволення викликали звичка італійців жити з батьками до 40 років, відсутність сервісу в неділю та сієсти, через які заклади закриваються на кілька годин вдень.
Українка, що прожила в Італії майже рік, поділилася, що зіштовхнулася у цій країні з кількома серйозними недоліками, що примусили її повернутися до України.
Українка поділилася, що від початку не розглядала Італію як країну, у якій хоче прожити все життя, і завжди хотіла повернутися в Україну. Втім, за рік життя в Італії вона все ж звернула увагу на кілька мінусів, повідомляє dilexxii.
Чому українка поїхала з Італії?
Українка близько року жила у місті Перуджа, що в районі Умбрія – він розташований у центрі Італії та відомий як "зелене серце Італії". Та кілька моментів у житті в цій неймовірній місцині дівчині не сподобалися.
Менталітет
Дівчині було складно в Італії перемикнутися на іншу культуру, менталітет та стиль життя.
Я не розумію цих людей, які кажуть, що зовсім нічого не відрізняється, а якщо і відрізняється, що їм це подобається – а мені ні,
– поділилася дівчина.
Одним з прикладів для неї стало те, що для хлопців та навіть дорослих чоловіків в Італії є нормою жити з батьками – і до 40 років.
Українка розкрила мінуси Італії: дивіться відео
Неділя
Цей пункт, за словами українки, стосується не лише Італії, але й усієї Європи, але в неділю у цій країні нічого не працює. Окрім того, в Італії також поширені сієсти – це значить, що в обід заклади, кафе та салони закриваються на довгу перерву. Українку неабияк дратувало, що вона не може випити капучино після обіду, або ж прийти вдень в кафе.
Звичним для закладів та магазинів буде брати перерву з 13:00 до 16:00, пише Magic Towns.
Салони та сервіс
Українка переконана, що в Україні сервіс набагато кращий, і до італійського вона ніяк не може звикнути. Не подобаються дівчині й італійські заклади – вони, за її словами, зроблені для пенсіонерів, а не для молоді.
