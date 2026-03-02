Жити дорожче з кожним роком: українка розкрила 3 мінуси популярної європейської країни
- В Австрії складна бюрократична система, де відкриття банківського рахунку може зайняти до місяця.
- Життя в Австрії стає дорожчим кожен рік, особливо швидко ростуть ціни на нерухомість та оренду житла.
Українка переконана, що про переваги Австрії можна говорити нескінченно – втім, це не скасовує того факту, що й недоліків також вистачає.
Австрія – це дуже красива країна зі стабільною економікою, і тому чимало людей обирають її для переїзду. Втім, перед тим, як наважитися на цей крок, слід врахувати усі можливі мінуси, повідомляє austrian.studycenter.
Які є мінуси життя в Австрії?
Складна бюрократична система
Українка поділилася, що прийти в банк і відкрити рахунок в той-таки день не вийде. Записуватися на візит слід принаймні за тиждень наперед, а у деяких інстанціях час очікування може досягати навіть місяця.
Рано зачиняються заклади й магазини
У Австрії розклад роботи закладів та магазинів не такий, як в Україні – усе зачиняється дуже рано, а в деякі дні може не відчиняться взагалі. Українка поділилася, що якщо офіційний вихідний припадає на будній день, магазини, аптеки та кав'ярні не працюють.
Блогерка розповіла про мінуси Австрії: дивіться відео
Вартість життя
У Австрії жити стає дорожче з кожним роком, і найшвидше ростуть ціни на нерухомість та оренду житла.
Цікаво! Наразі родині з чотирьох людей для життя в Австрії потрібно мати близько 3690 євро на місяць, не враховуючи вартість оренди. А ось одна людина може прожити на 1062 євро. За однокімнатну ж квартиру у центрі міста доведеться заплатити приблизно 864 євро, пише Numbeo.
