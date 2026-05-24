"Гріємося на вулиці": українка розкрила несподівані мінуси іспанських квартир

Українка, що переїхала до Іспанії, майже одразу зрозуміла, що квартиру в цій країні не лише складно знайти – вона йде "в комплекті" з цілим переліком недоліків.

Чимало українців переїздять до Іспанії через море, чудовий клімат та досить низькі для Європи ціни. Та не всі підозрюють, з чим їм доведеться зіштовхнутися на місцевому ринку оренди, повідомляє mariel.le.mari.

Які є мінуси в іспанських квартирах?

Українка розповіла, що відшукати гарну квартиру під оренду в Іспанії – це "справжній квест", але на підписанні договору, на жаль, неприємності не закінчуються. Вона попередила, що про деякі нюанси краще дізнатися заздалегідь, або потім вони не стали таким собі сюрпризом.

Опалення

По-перше, в іспанських квартирах часто немає опалення. Система не просто не працює, її не існує в принципі.

Гріємося на вулиці. Виходиш надвір, бо там тепліше, ніж вдома – і це не жарт,

– розповіла дівчина.

Пліснява

Через близькість моря та високу вологу пліснява в квартирах в Іспанії з'являється практично повсюди – за вікнами, кутами, на меблях та одязі. Але тільки українці вдалося розібратися з цією проблемою, з'явилася нова – мурахи. Вони повзають по всій квартирі, і ще один обов'язковий "бонус" до оренди іспанського житла – це таргани.

Ремонт

За словами українки, іспанці роблять ремонт у квартирах "на тяп-ляп" – без рулетки чи інших професійних інструментів.

У нашій квартирі, за яку ми платимо 1500 євро на місяць, немає жодної рівної стіни. Жодної,

– додала блогерка.

Вона додала, що про ці мінуси блогери часто не говорять – а саме це є реаліями життя в Іспанії.