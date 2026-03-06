Виплати мізерні, а робота тільки на прибиранні: українка розкрила нюанси популярної країни

До однієї популярної країни Європи їде чимало українців – але жінка, що живе там вже протягом тривалого часу, поділилася, що вона далеко не ідеальна, і мінусів там також не бракує.

Португалія – це сонячна та дуже красива країна, але це не значить, що там немає мінусів. І перед тим, як наважитися на переїзд, слід розглянути усі можливі нюанси, повідомляє marina_pocahontas.

Цікаво Різниця колосальна: ось яка країна найдешевша та найдорожча в Європі

Що слід знати перед переїздом до Португалії?

Українка Марина поділилася, що в Португалії слід розраховувати на власні відкладення та заробітки.

Виплати тут мізерні, не розраховуйте на виплати,

– поділилася українка.

Вона розповіла, що до Португалії їде дуже багато українців, і не в останню чергу через те, що там в сезон досить багато роботи. Втім, робота ця майже вся на прибиранні. А ось люди, що мають вдосталь грошей для того, аби відкрити у Португалії бізнес, можуть зірвати "джек-пот" – адже там, за її словами, дуже багато чого не вистачає.

Українка розкрила несподівані мінуси Португалії: дивіться відео

Сама українка проживає у Лагосі – і переконана, що в місті Ірпінь, звідки вона приїхала, набагато більше зручностей та комфорту.

Це взагалі окрема тема. Я можу розповідати годинами, чого тут не вистачає,

– додала жінка.

Водночас жінка переконана, що Португалія – це неймовірна країна для покращення ментального здоров'я. Саме тут їй спокійно та затишно. Але найкраще житимуть тут саме люди, що мають віддалену роботу.

Якщо ти IT-спеціаліст – супер. Якщо ти простий смертний – тоді прибирання,

– зауважила блогерка.

У Португалії мінімальна заробітна плата досить невисока порівняно з багатьма іншими країнами Європи, і у 2026 році вона становить 920 євро, пише Payroll.

Що ще розповідають українці за кордоном?