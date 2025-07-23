Тиха втеча від шумного мегаполіса: яке місто ідеальне для єднання з природою

В епоху хаосу міського життя багато людей шукають притулку від щоденної метушні галасливих мегаполісів. На щастя, в Новій Зеландії можна знайти безтурботну втечу у тишу та спокій.

Там між чистими водами озера Вакатіпу і величними Південними Альпами розташоване місто Квінстаун. Саме його TravelBag визнало найспокійнішим місцем у світі, пише 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Яке місто найспокійніше місце у світі?

Квінстаун – ідеальне місце для тих, хто шукає спокійного відпочинку на природі. У місті відвідувачам мають можливість по-справжньому сповільнити темп, відключитися від суєти й поєднатися з навколишнім середовищем.

Місто отримало винятковий рейтинг чистоти – 91,7, перевершивши всі інші дестинації. Виокремили його і в рейтингу якості зелених насаджень – 94,4.

Тому не дивно, що Квінстаун вирізняється низьким рівнем заторів на дорогах і мінімальним світловим забрудненням, що робить його ідеальним місцем для любителів спостереження за зоряним небом.



Квінстаун має безліч розваг, які задовольнять кожного мандрівника / Фото Unsplash

Оскільки все більше мандрівників шукають притулку на природі, Квінстаун виділяється як найкращий вибір для тих, хто прагне відновити зв'язок з прекрасним світом на відкритому повітрі.

Чим особливий Квінстаун?

У нещодавньому аналізі, проведеному експертами з туризму, було оцінено 26 напрямків для визначення найспокійніших місць у світі.

Дослідження враховувало кілька ключових показників, серед яких шумове та світлове забруднення, чистота та якість зелених насаджень. Саме Квінстаун став найспокійнішим містом у світі.

Це також чудове місце для відвідування цілий рік. Взимку тут є чудові гірськолижні траси й затишні ресторани, а в літні місяці місто перетворюється на залиту сонцем країну чудес із безліччю пішохідних і велосипедних маршрутів, а також чудовими місцями для купання,

– йдеться у статті.



Квінстаун – ідеальне місце для єднання з природою / Фото Unsplash

Для любителів пригод тут є багато можливостей, зокрема, банджі-джампінг, зіп-лайн і парапланеризм. Для тих, хто шукає більш спокійного відпочинку, регіон має гарячі басейни з приголомшливим видом на Альпи, а також різноманітні спа-салони та оздоровчі центри.

Експерти рекомендують мандрівникам, які планують зимову відпустку, розглянути можливість відвідування Квінстауна в період з червня по серпень. Тим, хто зацікавлений у літньому відпочинку – з грудня по лютий.

До слова, раніше 24 Канал розповідав про 2 острови для літньої відпустки без натовпів.