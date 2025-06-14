День батька у світі: коли країни відзначають свято тата
- Україна святкує День батька у третю неділю червня, але в багатьох інших країнах його відзначають на різні дати.
- 15 червня День батька святкують у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Індії, Китаї, Японії та багатьох інших країнах.
- Деякі країни, такі як Іспанія, Португалія, Італія та інші, відзначають свято в інші дні протягом року.
Україна святкує День батька у третю неділю червня. Однак насправді багато країн відзначають День татусів в інші дні.
День батька не менш важливий, ніж День матері. Загалом це свято відзначають у 111 країнах світу. Про це пише 24 Канал.
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Які країни святкуватимуть День батька 15 червня
У багатьох країнах День батька відзначають у третю неділю червня, який у 2025 році припадає на 15 число місяця.
Зокрема у цю дату святкуватимуть не лише в Україні, а й у: США, Канаді, Великій Британії, Франції, Індії, Китаї, Японії, ПАР, Чилі, Гонконгу, Туреччині, Аргентині, Мексиці, Нідерландах, Швейцарії та ще в низці країн.
День батька – чудова нагода віддячити тату за його любов та турботу / Pexels
Проте є держави, які святкують в інші дні. До прикладу:
- 19 березня святкують: Іспанія, Португалія та Італія.
- У другу неділю травня: Німеччина, Естонія.
- 8 серпня святкує Тайвань.
- У першу неділю вересня: Австралія, Нова Зеландія.
- 3 жовтня святкує Грузія.
- У другу неділю листопада: у Швеції, Норвегії, Фінляндії.
- 5 грудня День батька відзначають у Таїланді.
Натомість Литва відзначає це свято в першу неділю червня, Бельгія у другу неділю червня, а Польща – 23 червня.