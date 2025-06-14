День отца не менее важный, чем День матери. В целом этот праздник отмечают в 111 странах мира. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие страны будут праздновать День отца 15 июня

Во многих странах День отца отмечают в третье воскресенье июня, который в 2025 году приходится на 15 число месяца.

В частности в эту дату будут праздновать не только в Украине, но и в: США, Канаде, Великобритании, Франции, Индии, Китае, Японии, ЮАР, Чили, Гонконге, Турции, Аргентине, Мексике, Нидерландах, Швейцарии и еще в ряде стран.



День отца – прекрасная возможность отблагодарить папу за его любовь и заботу / Pexels

Однако есть государства, которые празднуют в другие дни. К примеру:

19 марта празднуют: Испания, Португалия и Италия.

Во второе воскресенье мая: Германия, Эстония.

8 августа празднует Тайвань.

В первое воскресенье сентября: Австралия, Новая Зеландия.

3 октября празднует Грузия.

Во второе воскресенье ноября: в Швеции, Норвегии, Финляндии.

5 декабря День отца отмечают в Таиланде.

Зато Литва отмечает этот праздник в первое воскресенье июня, Бельгия во второе воскресенье июня, а Польша – 23 июня.