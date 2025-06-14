День батька не менш важливий, ніж День матері. Загалом це свято відзначають у 111 країнах світу. Про це пише 24 Канал.

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Які країни святкуватимуть День батька 15 червня

У багатьох країнах День батька відзначають у третю неділю червня, який у 2025 році припадає на 15 число місяця.

Зокрема у цю дату святкуватимуть не лише в Україні, а й у: США, Канаді, Великій Британії, Франції, Індії, Китаї, Японії, ПАР, Чилі, Гонконгу, Туреччині, Аргентині, Мексиці, Нідерландах, Швейцарії та ще в низці країн.



День батька – чудова нагода віддячити тату за його любов та турботу / Pexels

Проте є держави, які святкують в інші дні. До прикладу:

19 березня святкують: Іспанія, Португалія та Італія.

У другу неділю травня: Німеччина, Естонія.

8 серпня святкує Тайвань.

У першу неділю вересня: Австралія, Нова Зеландія.

3 жовтня святкує Грузія.

У другу неділю листопада: у Швеції, Норвегії, Фінляндії.

5 грудня День батька відзначають у Таїланді.

Натомість Литва відзначає це свято в першу неділю червня, Бельгія у другу неділю червня, а Польща – 23 червня.