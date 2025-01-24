Як багатодітному батьку виїхати за кордон: перелік необхідних документів
- Багатодітні батьки можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану за наявності відповідних документів.
- Необхідні документи включають військово-обліковий документ, довідку про відстрочку, свідоцтва про народження дітей, а також можливі додаткові документи за певних обставин.
- Для підтвердження утримання дітей потрібно мати судові рішення про сплату аліментів та довідки про відсутність заборгованості.
Багатодітні чоловіки мають право виїжджати за кордон під час воєнного стану. Однак потрібні певні документи.
Багатодітними батьками вважаються чоловіки, у яких є троє або більше дітей. Про це розповідає 24 Канал.
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Багатодітний чоловік має право на виїзд навіть в тому випадку, якщо діти народжені в різних шлюбах. Однак важливо мати документальне підтвердження про те, що він продовжує їх утримувати. А також попередньо отримати відстрочку в ТЦК або застосунку Резерв+.
Які документи потрібні для перетину кордону
Для перетину державного кордону необхідно мати військово-обліковий документ з актуальним VIN-кодом, довідку про відстрочку, а також свідоцтва про народження дітей.
Також за певних обставин прикордонники можуть попросити показати:
- Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з мамою дітей (трьох та більше до 18 років);
- Рішення суду про розірвання шлюбу й визначення місця проживання дітей з батьком;
- Рішення суду про розірвання шлюбу й рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;
- Посвідчення батька багатодітної сім’ї;
- Рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав;
- Свідоцтво про смерть матері дитини;
- Рішення суду про відібрання дитини в матері без позбавлення її батьківських прав;
- Рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;
- Довідку з виконавчої служби про сплату аліментів.
Зауважте, що якщо чоловік не проживає з дітьми однією сім'єю, потрібно надати докази їхнього утримання: рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей), довідку з виконавчої служби про розмір аліментів і відсутність заборгованості по сплаті.
Зверніть увагу. Якщо багатодітний чоловік хоче перетнути кордон без дітей, свідоцтва про народження дітей або їх нотаріально завірені копії потрібно буде пред'явити обов'язково.