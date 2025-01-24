Многодетными родителями считаются мужчины, у которых есть трое или более детей. Об этом рассказывает 24 Канал.
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Многодетный мужчина имеет право на выезд даже в том случае, если дети рождены в разных браках. Однако важно иметь документальное подтверждение о том, что он продолжает их содержать. А также предварительно получить отсрочку в ТЦК или приложении Резерв+.
Какие документы нужны для пересечения границы
Для пересечения государственной границы необходимо иметь военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом, справку об отсрочке, а также свидетельства о рождении детей.
Также при определенных обстоятельствах пограничники могут попросить показать:
- Свидетельство о регистрации брака с мамой детей (трех и более до 18 лет);
- Решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;
- Решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом;
- Удостоверение отца многодетной семьи;
- Решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;
- Свидетельство о смерти матери ребенка;
- Решение суда об отобрании ребенка у матери без лишения ее родительских прав;
- Решение суда о признании матери без вести отсутствующей;
- Справку из исполнительной службы об уплате алиментов.
Заметьте, что если человек не проживает с детьми одной семьей, нужно предоставить доказательства их содержания: решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей), справку из исполнительной службы о размере алиментов и отсутствие задолженности по уплате.
Обратите внимание. Если многодетный мужчина хочет пересечь границу без детей, свидетельства о рождении детей или их нотариально заверенные копии нужно будет предъявить обязательно.