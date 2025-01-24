Многодетными родителями считаются мужчины, у которых есть трое или более детей. Об этом рассказывает 24 Канал.

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Многодетный мужчина имеет право на выезд даже в том случае, если дети рождены в разных браках. Однако важно иметь документальное подтверждение о том, что он продолжает их содержать. А также предварительно получить отсрочку в ТЦК или приложении Резерв+.

Какие документы нужны для пересечения границы

Для пересечения государственной границы необходимо иметь военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом, справку об отсрочке, а также свидетельства о рождении детей.

Также при определенных обстоятельствах пограничники могут попросить показать:

Свидетельство о регистрации брака с мамой детей (трех и более до 18 лет);

Решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

Решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом;

Удостоверение отца многодетной семьи;

Решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;

Свидетельство о смерти матери ребенка;

Решение суда об отобрании ребенка у матери без лишения ее родительских прав;

Решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

Справку из исполнительной службы об уплате алиментов.

Заметьте, что если человек не проживает с детьми одной семьей, нужно предоставить доказательства их содержания: решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей), справку из исполнительной службы о размере алиментов и отсутствие задолженности по уплате.

Обратите внимание. Если многодетный мужчина хочет пересечь границу без детей, свидетельства о рождении детей или их нотариально заверенные копии нужно будет предъявить обязательно.