Багатодітними батьками вважаються чоловіки, у яких є троє або більше дітей. Про це розповідає 24 Канал.

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Багатодітний чоловік має право на виїзд навіть в тому випадку, якщо діти народжені в різних шлюбах. Однак важливо мати документальне підтвердження про те, що він продовжує їх утримувати. А також попередньо отримати відстрочку в ТЦК або застосунку Резерв+.

Які документи потрібні для перетину кордону

Для перетину державного кордону необхідно мати військово-обліковий документ з актуальним VIN-кодом, довідку про відстрочку, а також свідоцтва про народження дітей.

Також за певних обставин прикордонники можуть попросити показати:

Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з мамою дітей (трьох та більше до 18 років);

Рішення суду про розірвання шлюбу й визначення місця проживання дітей з батьком;

Рішення суду про розірвання шлюбу й рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;

Посвідчення батька багатодітної сім’ї;

Рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав;

Свідоцтво про смерть матері дитини;

Рішення суду про відібрання дитини в матері без позбавлення її батьківських прав;

Рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

Довідку з виконавчої служби про сплату аліментів.

Зауважте, що якщо чоловік не проживає з дітьми однією сім'єю, потрібно надати докази їхнього утримання: рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей), довідку з виконавчої служби про розмір аліментів і відсутність заборгованості по сплаті.

Зверніть увагу. Якщо багатодітний чоловік хоче перетнути кордон без дітей, свідоцтва про народження дітей або їх нотаріально завірені копії потрібно буде пред'явити обов'язково.