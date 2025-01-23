Чи можуть військові виїжджати за кордон у 2025 році

Наразі більшість чоловіків призовного віку не мають права виїжджати за кордон. Однак для військовослужбовців, зокрема й учасників бойових дій, діють інші правила.

Військовослужбовці мають право їздити за кордон не лише для навчання чи лікування, а й для відпочинку чи зустрічі з рідними в межах відпустки. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як військовослужбовцю виїхати за кордон

Національна асоціація адвокатів України зазначає, що згідно зі статтею 8-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військовослужбовці мають право на виїзд за кордон.

Але для цього потрібно отримати дозвіл від командування, подавши рапорт через свого командира на ім'я командира військової частини.

Важливо. Рапорт командиру потрібно подати не пізніше, ніж за 15 днів до відпустки. У рапорті потрібно максимально детально прописати всю інформацію про відпустку.

У рапорті необхідно обов'язково вказати:

дати виїзду та повернення,

місто та адреса перебування,

тип транспорту та пункт пропуску, через який буде здійснюватися перетин кордону,

якщо будете їхати автобусом, додайте квитки в обидва боки,

якщо володієте секретною інформацією, то вкажіть країни, через які будете проїжджати.

Також можуть знадобитися документи, які підтверджують мету поїздки. Якщо захисник їде до сім'ї, до рапорту необхідно додати: свідоцтва про шлюб та народження дітей, а ще їхні посвідки про тимчасовий захист або інше підтвердження їхнього проживання там.

Рапорт з доданими документами та резолюцією безпосереднього командира передадуть до штабу військової частини. Рішення приймається в індивідуальному порядку командиром військової частини.

ArmyInform зауважує, що загалом можливість виїзду за кордон залежить від командира. Хтось може відпустити навіть на футбольний матч чи на курорт, а хтось лише у крайньому разі чи до сім'ї.

У випадку схвалення відпустки командир оформить наказ, який надає право на виїзд. Також дозвіл на виїзд повинен бути вказаний у відпускному квитку, який необхідно буде взяти з собою.

Які документи потрібні військовому при перетині кордону

дійсний закордонний паспорт;

документ, який посвідчує особу військового (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо);

витяг з наказу відповідної уповноваженої особи, яка прийняла рішення про надання відпустки та права на виїзд;

відпускний квиток, в якому вказані місця перебування військовослужбовця під час відпустки та дозвіл на перетин державного кордону України.

Прикордонники можуть відмовити в перетині кордону, якщо є заборона на виїзд, не пов'язана зі службою. До прикладу, певні кримінальні справи, судові рішення або несплачені штрафи чи аліменти.