Студентські програми на роботу: які є можливості у 2025 році

Існує багато міжнародних студентських програм, які дозволяють поєднати роботу, стажування або навчання з подорожами. Таким чином можна побачити світ та непогано підзаробити.

Де у світі організовують міжнародні студентські програми, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Страхування для студентської візи: це повинен знати кожен абітурієнт

Європа

Стажування в ЄС (Traineeships)

Оплачувані стажування в установах ЄС, таких як CEDEFOP у Греції. Вони тривають 10 місяців, і починаються у жовтні 2025 року.

Літні програми в Європі

Повністю фінансовані літні школи та стажування в країнах Європи, зокрема у Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Угорщині. Програми відкриті для студентів бакалаврату, магістратури та аспірантури.

США

Summer Work Travel (J1 Visa)

Програма дозволяє студентам працювати в США під час літніх канікул, зазвичай у сфері обслуговування, готелях та парках розваг.

Federal Work-Study Program

Програма для студентів з фінансовими потребами, яка дозволяє працювати неповний робочий день у навчальних закладах або некомерційних організаціях.

Канада

Federal Student Work Experience Program (FSWEP)

Програма пропонує студентам можливість працювати у федеральних установах Канади під час навчання.

Student Work Placement Program (SWPP)

Програма надає студентам оплачувані стажування, зокрема в галузях STEM, з можливістю отримати до 70% субсидії на оплату праці.

Також існують такі популярні програми:

IAESTE – це міжнародна програма оплачуваних стажувань для студентів технічних спеціальностей.

Google Student Researcher Program – студентам бакалаврату та магістратури надають можливість взяти участь в дослідницьких проєктах у Google.

UNICEF, UNDP та CERN теж пропонують стажування для студентів у багатьох галузях в різних країнах світу.

Порада. Якщо ви чоловік і вам більше, ніж 18 років, спершу ознайомтеся, чи маєте ви право виїжджати за кордон.