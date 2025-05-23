Где в мире организуют международные студенческие программы, рассказывает 24 Канал.
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Европа
- Стажировки в ЕС (Traineeships)
Оплачиваемые стажировки в учреждениях ЕС, таких как CEDEFOP в Греции. Они длятся 10 месяцев, и начинаются в октябре 2025 года.
- Летние программы в Европе
Полностью финансируемые летние школы и стажировки в странах Европы, в частности в Швейцарии, Нидерландах, Германии, Венгрии. Программы открыты для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
США
- Summer Work Travel (J1 Visa)
Программа позволяет студентам работать в США во время летних каникул, обычно в сфере обслуживания, отелях и парках развлечений.
- Federal Work-Study Program
Программа для студентов с финансовыми потребностями, которая позволяет работать неполный рабочий день в учебных заведениях или некоммерческих организациях.
Канада
- Federal Student Work Experience Program (FSWEP)
Программа предлагает студентам возможность работать в федеральных учреждениях Канады во время обучения.
- Student Work Placement Program (SWPP)
Программа предоставляет студентам оплачиваемые стажировки, в частности в отраслях STEM, с возможностью получить до 70% субсидии на оплату труда.
Также существуют такие популярные программы:
- IAESTE – это международная программа оплачиваемых стажировок для студентов технических специальностей.
- Google Student Researcher Program – студентам бакалавриата и магистратуры предоставляют возможность принять участие в исследовательских проектах в Google.
- UNICEF, UNDP и CERN тоже предлагают стажировки для студентов во многих областях в разных странах мира.
Совет. Если вы мужчина и вам больше, чем 18 лет, сначала ознакомьтесь, имеете ли вы право выезжать за границу.