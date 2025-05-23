Где в мире организуют международные студенческие программы, рассказывает 24 Канал.

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Европа

Стажировки в ЕС (Traineeships)

Оплачиваемые стажировки в учреждениях ЕС, таких как CEDEFOP в Греции. Они длятся 10 месяцев, и начинаются в октябре 2025 года.

Летние программы в Европе

Полностью финансируемые летние школы и стажировки в странах Европы, в частности в Швейцарии, Нидерландах, Германии, Венгрии. Программы открыты для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

США

Summer Work Travel (J1 Visa)

Программа позволяет студентам работать в США во время летних каникул, обычно в сфере обслуживания, отелях и парках развлечений.

Federal Work-Study Program

Программа для студентов с финансовыми потребностями, которая позволяет работать неполный рабочий день в учебных заведениях или некоммерческих организациях.

Канада

Federal Student Work Experience Program (FSWEP)

Программа предлагает студентам возможность работать в федеральных учреждениях Канады во время обучения.

Student Work Placement Program (SWPP)

Программа предоставляет студентам оплачиваемые стажировки, в частности в отраслях STEM, с возможностью получить до 70% субсидии на оплату труда.

Также существуют такие популярные программы:

IAESTE – это международная программа оплачиваемых стажировок для студентов технических специальностей.

Google Student Researcher Program – студентам бакалавриата и магистратуры предоставляют возможность принять участие в исследовательских проектах в Google.

UNICEF, UNDP и CERN тоже предлагают стажировки для студентов во многих областях в разных странах мира.

Совет. Если вы мужчина и вам больше, чем 18 лет, сначала ознакомьтесь, имеете ли вы право выезжать за границу.