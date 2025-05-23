Де у світі організовують міжнародні студентські програми, розповідає 24 Канал.
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Європа
- Стажування в ЄС (Traineeships)
Оплачувані стажування в установах ЄС, таких як CEDEFOP у Греції. Вони тривають 10 місяців, і починаються у жовтні 2025 року.
- Літні програми в Європі
Повністю фінансовані літні школи та стажування в країнах Європи, зокрема у Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Угорщині. Програми відкриті для студентів бакалаврату, магістратури та аспірантури.
США
- Summer Work Travel (J1 Visa)
Програма дозволяє студентам працювати в США під час літніх канікул, зазвичай у сфері обслуговування, готелях та парках розваг.
- Federal Work-Study Program
Програма для студентів з фінансовими потребами, яка дозволяє працювати неповний робочий день у навчальних закладах або некомерційних організаціях.
Канада
- Federal Student Work Experience Program (FSWEP)
Програма пропонує студентам можливість працювати у федеральних установах Канади під час навчання.
- Student Work Placement Program (SWPP)
Програма надає студентам оплачувані стажування, зокрема в галузях STEM, з можливістю отримати до 70% субсидії на оплату праці.
Також існують такі популярні програми:
- IAESTE – це міжнародна програма оплачуваних стажувань для студентів технічних спеціальностей.
- Google Student Researcher Program – студентам бакалаврату та магістратури надають можливість взяти участь в дослідницьких проєктах у Google.
- UNICEF, UNDP та CERN теж пропонують стажування для студентів у багатьох галузях в різних країнах світу.
Порада. Якщо ви чоловік і вам більше, ніж 18 років, спершу ознайомтеся, чи маєте ви право виїжджати за кордон.