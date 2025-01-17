Українцям за кордоном пообіцяли видати паспорти скрізь, де вони "застрягли", – ОП

Громадяни України, які проживають за кордоном, зможуть отримати закордонні паспорти незалежно від їхнього місцеперебування. Ця ініціатива стосується документів, оформлених після набуття чинності нових правил військового обліку.

Це питання вирішили у Варшаві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram заступниці голови Офісу президента Ірини Верещук.

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В ОП пообіцяли видати паспорти всім українцям за кордоном

15 січня Володимир Зеленський провів важливу зустріч з українською громадою у Варшаві, під час якої обговорив нагальні проблеми, пов'язані з видачею закордонних паспортів Державним підприємством "Документ".

Під час обговорення було підкреслено, що понад 80 тисяч громадян України, які проживають у Польщі, очікують на отримання своїх документів протягом тривалого періоду.

Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі – скрізь, де вони "застрягли",

– сказала Верещук.

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року Кабінет Міністрів оголосив про заборону видачі внутрішніх і закордонних паспортів чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України. Виняток – оформлення документів, необхідних для повернення в країну.

У зв'язку з новими правилами військового обліку значна кількість паспортів, виданих до змін, "застрягли" в різних країнах. Так, чоловіки призовного віку тепер зобов'язані надавати документи військового обліку та оновлену інформацію для того, щоб подати заяву на отримання закордонного паспорта.

До слова, українці, які подали заяви на отримання паспорта ще до запровадження нових правил, теж стикнулися із затримками документів.