Не все так просто: чи пропустять вас із пасочкою та крашанками через кордон

Напередодні Великодня багато українців, які подорожують або повертаються додому через Польщу, цікавляться: чи можна перевозити традиційні святкові продукти – паску та крашанки. Виявляється, правила перетину кордону для таких харчів досить чіткі й мають певні обмеження.

Згідно з митними та ветеринарними нормами Європейського Союзу, до якого входить Польща, ввезення продуктів тваринного походження з країн поза ЄС (зокрема України) обмежене.

Чи вдасться провести великодні продукти за кордон?

Це означає, що крашанки, які містять яйця, можуть підпадати під заборону або вимагати додаткових перевірок. Особливо це стосується сирих або домашніх продуктів без фабричного пакування.

Що ж до паски, ситуація трохи інша. Якщо вона не містить великої кількості продуктів тваринного походження або має фабричне пакування, її зазвичай дозволяють перевозити в невеликих кількостях для особистого вжитку.

Водночас домашня випічка також може викликати додаткові питання у прикордонників. Експерти радять мандрівникам заздалегідь ознайомитися з актуальними правилами та, за можливості, обирати продукти у заводському пакуванні.



Також варто враховувати, що остаточне рішення щодо пропуску продуктів ухвалюють працівники митниці безпосередньо на кордоні. У разі порушення правил продукти можуть вилучити, а в окремих випадках – накласти штраф. Тож, аби уникнути неприємностей і не зіпсувати святковий настрій, краще заздалегідь підготуватися до поїздки та врахувати всі нюанси перевезення великодніх смаколиків.

Що не можна ввозити в Україну з Польщі?

Як раніше розповіли у Державній митній службі, в Україну не можна ввозити зброю, наркотики, небезпечні хімічні речовини, культурні цінності без дозволу, а також незаконно марковані підакцизні товари. Водночас існують обмеження на ввезення:

алкоголю,

тютюнових виробів,

продуктів харчування та подарунків,

а для м'ясних і молочних продуктів потрібні відповідні сертифікати.

Раніше ми писали, що фрукти можна перевозити через польський кордон, але в обмеженій кількості до 5 кілограмів на особу.