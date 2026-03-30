У зв'язку з наближенням Великодня зросла кількість громадян, які повертаються в Україну. Про це повідомили у Державній митній службі України.

Де на кордоні найдоввші черги?

Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Аби зекономити час очікування, у митній службі радять водіям і громадянам обирати альтернативні пункти пропуску: "Угринів – Долгобичув", "Рава-Руська – Хребенне", "Грушів – Будомєж", "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко".

Нагадаємо, 29 березня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив у коментарі 24 Каналу, що пасажиропотік на кордоні зріс ще з 21 березня через весняні канікули – переважно виїжджали жінки та діти.

У будні щодня було близько 90 тисяч перетинів кордону, на вихідних – до 97 тисяч. 27 березня – 88 тисяч, а 28 березня – вже 107 тисяч, причому більше людей в'їжджало, ніж виїжджало.

Зростання пасажиропотоку пояснюють вихідними, завершенням канікул і тим, що частина людей повертається перед Великоднем, хоча це не єдина причина.

Найбільше навантаження припадає на кордон з Польщею (близько 50%). Черги є переважно на пунктах "Краківець" і "Шегині", а також на пішохідному переході "Медика". Там потік людей зростає, але незначно.

