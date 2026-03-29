Ситуацію для 24 Каналу прокоментував речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Яка ситуація на українському кордоні?

У коментарі 24 Каналу речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що на збільшення пасажирупотоку фіксують ще з суботи, 21 березня. Це було обумовлено передусім початком весняних канікул у школах. В основному з країни виїздили жінки та діти.

У будні дні фіксували цифру у близько 90 тисяч перетинів кордону щоденно, на минулих вихідних – близько 97 тисяч. В п'ятницю, 27 березня, було 88 тисяч перетинів, а вчора, 28 березня, – вже 107 тисяч, причому на 12 тисяч більше в'їздів, ніж виїздів.

Така динаміка зумовлена кількома факторами: традиціне збільшення пасажиропотоку у вихідні дні, завершення весняних канікул у школах, а також, ймовірно, люди повертаються, аби святкувати Великдень. Католики святкуватимуть його вже 5 квітня, тоді як православні – 12 квітня.

Але, сказати, що зараз громадяни України повертаються виключно, щоб провести Великдень вдома – це буде невірно,

– зазначив Демченко.

Він також додав, що 50% завантаженості пунктів пропуску припадає на кордон Польщею, але не черги фіксують не на усіх пунктах. В основному черги є на пунктах "Краківець" і "Шегині". Порівняно з попереднім днем, завантаженість може бути дещо більшою.

Крім того, скупчення людей фіксують і на пішохідному переході "Медика" з польського боку – там також формується черга тих, хто прямує в Україну. В п'ятницю кордон пішки перетнуло 1800 громадян, а в суботу – 2100, тобто зростання незначне.

Зверніть увагу! У ДПСУ радять цікавитися завантаженістю конкретних пунктів пропуску і обирати менш завантажений напрямок, оскільки черги є не усюди.

На в’їзд до України найбільші черги, за інформацією 7 прикордонного Карпатського загону, виглядають так:

"Краківець" – близько 220 легковиків і 25 автобусів

"Шегині" – приблизно 200 авто і 29 автобусів

"Грушів" – 17 автобусів

У напрямку виїзду з України навантаження значно менше:

"Краківець" – близько 10 авто

"Шегині" – 2 автобуси

Черги на кордоні почали формуватися ще з учора