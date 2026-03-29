Ситуацию для 24 Канала прокомментировал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Смотрите также Теперь по-новому: Норвегия меняет правила пребывания для украинских мужчин
Какая ситуация на украинской границе?
В комментарии 24 Каналу представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что увеличение пассажиропотока фиксируют еще с субботы, 21 марта. Это было обусловлено прежде всего началом весенних каникул в школах. В основном из страны выезжали женщины и дети.
В будние дни фиксировали цифру в около 90 тысяч пересечений границы ежедневно, на прошлых выходных – около 97 тысяч. В пятницу, 27 марта, было 88 тысяч пересечений, а вчера, 28 марта, – уже 107 тысяч, причем на 12 тысяч больше въездов, чем выездов.
Такая динамика обусловлена несколькими факторами: традиционное увеличение пассажиропотока в выходные дни, завершение весенних каникул в школах, а также, вероятно, люди возвращаются, чтобы праздновать Пасху. Католики будут праздновать ее уже 5 апреля, тогда как православные – 12 апреля.
Но, сказать, что сейчас граждане Украины возвращаются исключительно, чтобы провести Пасху дома – это будет неверно,
– отметил Демченко.
Он также добавил, что 50% загруженности пунктов пропуска приходится на границу Польшей, но не очереди фиксируют не на всех пунктах. В основном очереди есть на пунктах "Краковец" и "Шегини". По сравнению с предыдущим днем, загруженность может быть несколько больше.
Кроме того, скопления людей фиксируют и на пешеходном переходе "Медика" с польской стороны – там также формируется очередь тех, кто направляется в Украину. В пятницу границу пешком пересекло 1800 граждан, а в субботу – 2100, то есть рост незначительный.
Обратите внимание! В ГПСУ советуют интересоваться загруженностью конкретных пунктов пропуска и выбирать менее загруженное направление, поскольку очереди есть не всюду.
На въезд в Украину самые большие очереди, по информации 7 пограничного Карпатского отряда, выглядят так:
- "Краковец" – около 220 легковушек и 25 автобусов
- "Шегини" – примерно 200 авто и 29 автобусов
- "Грушев" – 17 автобусов
В направлении выезда из Украины нагрузка значительно меньше:
- "Краковец" – около 10 авто
- "Шегини" – 2 автобуса
Очереди на границе начали формироваться еще со вчерашнего дня
В сети появились сообщения о больших очередях на границе при въезде в Украину 28 марта.
Представитель ГПСУ рассказал, что в минувшие выходные был значительный пассажиропоток на выезд из Украины.