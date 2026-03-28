Зокрема, велику чергу з пасажирів зафіксували на пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею. У коментарі 24 Каналу речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що говорити про масове повернення українців на Великдень зарано.

Дивіться також Тепер по-новому: Норвегія змінює правила перебування для українських чоловіків

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Черга на КПП "Шегині – Медика":

Речник ДПСУ розповів, що у минулі вихідні був значний пасажиропотік на виїзд з України. Він припав якраз на період канікул у дітей. Зараз канікули вже завершилися.

Загалом на вихідних пасажиропотік зростає, причому більшість повертається саме в Україну.

Демченко допустив, що, можливо, хтось з українців зараз їде додому на свята. Втім, говорити про масове повернення не можна, бо йдеться лише про один пункт пропуску. Усі решта пунктів пропуску на кордоні з Польщею – для транспортних засобів. Тільки на окремих з них є певне навантаження – від 60 до 120 авто. Не у всіх є черга з боку Польщі.

