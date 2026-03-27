Тіньові схеми, шалені гроші, залучення підлітків і смертельно небезпечні маршрути – усе це частина цинічного бізнесу, де людське життя часто стає розмінною монетою. Як працюють схеми переправлення, чим це закінчується для "втікачів" і їхніх організаторів – розповідає 24 Каналу у межах програми "Кордон.UA".

Викрили схему на десятки тисяч доларів

Прикордонники спільно із Державним Бюро розслідувань та прокуратурою викрили схему, за якою чоловіків незаконно переправляли через кордон. Організатором виявився громадянин Росії, який перебуває в іншій країні. Для того, щоб схема точно працювала – він вступив у змову зі своїм двоюрідним братом – прикордонником.

Перебуваючи у Європі, організатор шукав "клієнтів" через месенджери та особисті зв’язки. Усім пропонували виїзд до країн ЄС через пункти пропуску за підробленими документами. Коштувало це дуже недешево.

Посадовець Держприкордослужби контролював, аби схема працювала. Підробляв листи про нібито службові відрядження від міжнародної організації, надсилав їх через сервіс фейкових електронних листів, змінював адреси відправника та особисто контролював кожен документ.

Та схема дала збій. Обом братам повідомлено про підозру. Під час обшуків у працівника ДПСУ вилучили комп’ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони та $20 000. Наразі розслідування щодо прикордонника триває, а брата-росіянина планують подати у міжнародний розшук.

Як чоловікам "допомагали" з перетином кордону?

Сьогодні проблема незаконного перетину кордону давно вийшла за межі звичайних правопорушень. Мовиться не лише про спроби окремих осіб уникнути встановлених правил, а про ретельно сплановані схеми, які дедалі більше нагадують добре організований "тіньовий бізнес".

І якщо спочатку це були поодинокі "послуги", то нині мовиться про цілі мережі посередників – від вербувальників у соціальних мережах до перевізників, фальсифікаторів документів та координаторів за кордоном.

Залучають дуже багато людей. Це такий великий смачний шматок грошей, який всі хочуть заробити. І він дуже легкий. Пояснюю чому. Тому що людина сама їде, сама знаходить цих людей і готова виконувати будь-які вказівки для того, щоб перетнути кордон,

– пояснив оперативний співробітник Держприкордонслужби.

Соціальні мережі та месенджери стали інструментом швидкого поширення пропозицій так званої "допомоги з виїздом". Рекламні оголошення маскуються під консультаційні послуги або юридичний супровід, тоді як насправді мовиться про організацію незаконного перетину кордону.

Вартість такого "сервісу" може сягати десятків тисяч доларів, а ризики – кримінальної відповідальності та реальної небезпеки для життя – часто замовчуються.

Схема в основному одна. Людина прибуває в область, або в призначене місце, її або зустрічають або не зустрічають, дають вказівки куди їй треба доїхати, або дають водія. Тут все залежить від того, як вона сама домовиться,

– зауважив оперативний співробітник Держприкордонслужби.

Схема полягає в тому, що людина прибуває, її забирають, підвозять до кордону. Далі вона використовує маршрут в гугл мапі, або в мобільних додатках, або з провідником. Її допомагають перетнути загороджувальний паркан і далі вона прямує на територію суміжної країни.

Складнощі з'являються майже одразу

Складнощі у чоловіків з’являються вже на перших кроках. Посилені перевірки, контрольні пости та робота силових структур дещо ускладнюють логістику порушників та руйнують звичні маршрути.

Дуже велика в них проблема – це прибуття в прикордонний населений пункт, адже дуже багато постів, органи Нацполіції закривають дороги. Тому прибуття до населеного пункту – найважча складова,

– наголосив оперативний співробітник Держприкордонслужби.

Сьогодні так звані "доставщики" відмовляються їхати забирати людей. Вони хочуть, щоб люди самі добирались, але багато хто від цього відмовляється.

Також сьогодні більшість не хоче платити за послуги наперед. Молодики надають перевагу розрахунку вже з того боку. Мовляв, якщо затримають, то хто повертатиме кошти.

"Людей, яких ми затримуємо, кажуть, що домовилися платити після перетину. Вже не довіряють, бо знають що дуже багато кого затримують і гроші не повертають. Людям, які займають теж важко, бо людина може перейти (кордон – 24 Канал) і просто не розрахуватись", – розповів оперативний співробітник Держприкордонслужби.

Чому до "схем" почали залучити неповнолітніх?

Глобалізація незаконних схем полягає не лише у збільшенні кількості випадків, а й у розширенні кола учасників та дистанційній організації усіх процесів. І саме це робить боротьбу з ними значно складнішою. Але найкращими помічниками переправників стали не соцмережі, а неповнолітні.

Причина в тому, що малолітня особа не підлягає відповідальності. Вона може дивитись на дорогу, може зайти за лінію інженерних споруд, заховатись і повідомляти, як просуваються прикордонні наряди. Може стати на виїздах і в’їздах в населенні пункти, знати машини прикордонників і підказувати, що відбувається.

Малолітні особи як провідники дуже їм підходять. Ловлячи їх, допитати їх в офіційному порядку можливо, але з деякими складнощами. В основному усі вони кажуть, що гуляли, загубилися, шукали маму,

– зауважив співробітник Держприкордонслужби.

Діти – методика не нова. У кращі часи їх залучали і контрабандисти. Але цим "хлібом", кажуть прикордонники, вже не наїсися. Ті, хто свого часу займався перекиданням сигарет через кордон за людей беруться не охоче. Мовляв цигарки – мовчать, а от люди уміють говорити.

Люди, які займалися контрабандною діяльністю відмовилися від схем незаконного переправлення осіб через кордон. Але з’явилися нові. Ті хто приходять в цю незаконну сферу, роблять дуже багато помилок, залишають сліди. Не можна просто так виїхати на машині до лінії кордону, вийти й думати, що їх ніхто не бачить.

Як виявилося, найбільша мотивація для незаконного перетину кордону – не така вже й очевидна. Прикордонники розповідають, більшість затриманих лякає зовсім не перспектива потрапити на фронт, а сам процес мобілізації.

Коли говоримо про виживання країни – кожен має допомагати

За словами співробітника Держприкордонслужби, більшість затриманих кажуть, що не хотіли тікати, їх влаштовувало все, окрім мобілізації. Вони бояться, що їх кинуть у штурмові групи й вони одразу там загинуть.

Таке в них уявлення, що вся армія – це нібито штурмовики, а ТЦК – це окремий підрозділ штурмовиків. Це їхнє світобачення, вони не розрізняють прикордонників, Збройні Сили, роди військ. Для них є штурмовики, ТЦК і більше нікого,

– наголосив співробітник Держприкордонслужби.

Втім часто затримані говорять про дронщиків, просять направити їх саме в ці підрозділи. Але поки одні намагаються купити "квиток" за кордон, хтось обирає гідний шлях – без посередників і фальшивих обіцянок. Військові кажуть: коли мовиться про виживання країни, часу на сумніви немає.

Люди не розуміють, чого вони біжать, їм не роз’яснюють, що ми на межі, якщо ми не зупинимо це, то помремо як нація,

– наголосив співробітник Держприкордонслужби.

Він додав, що сьогодні найкращий вихід з мобілізаційного процесу – це піти й мобілізуватись самостійно. Обрати свою бригаду, полк, корпус, знайти своє призначення і працювати. Не обов'язково йти й штурмувати, адже за 4 роки повномасштабного вторгнення можна було чогось навчитися.