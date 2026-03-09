Адже воєнний стан і заборона виїзду для чоловіків призовного віку призвели до зростання кількості спроб нелегального перетину кордону. Запобігання таким випадкам залишається одним із основних завдань буковинських прикордонників, розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

Як прикордонники ловлять ухилянтів?

Костянтин Ліснік, старший офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону, зауважив, що до повномасштабного вторгнення основними викликами були незаконне переміщення тютюнових виробів на ділянці українсько-румунського кордону та переміщення певних товарів на українсько-молдовській ділянці кордону.

З початком повномасштабного вторгнення ситуація змінилась – зросла кількість правопорушень громадянами як на кордоні з Молдовою, так і на кордоні з Румунією.

Це пов’язано в основному з тим, що категорії чоловіків 18 – 60 було заборонено виїзд за кордон. Тепер протиправні елементи, які займалися тютюновими виробами, почали займатися незаконним переміщенням громадян через кордон, оскільки це стало набагато вигідніше,

– наголосив він.

Наразі порушників державного кордону стримує розгалужена система інженерних загороджень, технічних засобів спостереження та постійний контроль з боку прикордонників.

За словами начальника відділення інженерної підтримки ВПС "Черепківці" Миколи Лук’яновича, система загороджень відповідає за те, щоб порушнику державного кордону було важче перетнути кордон. Допоміжне КСС та основне КСС – для того, щоб під час пошуку слідів вдалось побачити, де порушник міг перетнути державний кордон. Крім будівельної техніки та людей, працюють ще й технології спостереження.

У нас є камери, які наперед фіксують, що порушник рухається у бік державного кордону. І група реагування має 5 хвилин, щоб зібратися, потім за 10 хв добирається сюди і вже, відповідно, перехоплює правопорушника на кордоні,

– розповів Лук’янович.

Першою серйозною перепоною на шляху правопорушників стає єгоза або ж "колючий дріт". Начальник відділення інженерної підтримки ВПС "Черепківці" зазначив, що це досить дієвий метод, адже прорізати "колючку", навіть з пласкогубцями, займає довго часу. Крім того, єгоза дуже добре чіпляється за одяг.

Зауважте! Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що від початку повномасштабної війни під час спроб незаконно перетнути державний кордон України загинули понад 70 чоловіків. Найчастіше смертельні випадки траплялися під час спроб перетнути кордон через річки.

Лук’янович додав, що, попри будь-які технічні рішення, важливу роль відіграють ґрунт і погода. Як тільки піде дощ – глина розмокає і вантажна машина вже не може доїхати до кордону. Однак робота прикордонників триває постійно – вона стала результатом того, що випадки порушення стають поодинокими.