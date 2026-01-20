4 напади за 48 годин: популярні пляжі стають небезпечними через акул

Новий Південний Уельс – це дуже популярний штат серед серферів у Австралії, та останнім часом він видається вже не таким безпечним, як раніше.

У Новому Південному Уельсі акула-бик вкусила 39-річного серфера – і це вже четвертий напад акули у регіоні лише за останні дві доби, повідомляє Express.

Що відомо про напад акули в Австралії?

Інцидент відбувся у вівторок вранці у Пойнт-Пломер на Середньому Північному узбережжі. Акула вкусила дошку для серфінгу чоловіка, і, на щастя, саме вона взяла на себе основний удар. 39-річного чоловіка доставили до лікарні лише з незначними порізами та подряпинами на одній нозі, пише Mirror.

Місцеві серфінгісти розповіли, що під час нападу вони помітили у воді кількох акул, і одразу ж зрозуміли, що це акули-бики.

Чим небезпечні акули-бики?

Акули-бики – це агресивні акули, що відомі своїми нападами на людей. Самці акул є територіальними тваринами, що дуже агресивно налаштовані до усіх потенційних суперників, і іноді вони вважають ними навіть людей. Рівень тестостерону в них вищий, ніж у будь-яких інших хребетних – і це частково пояснює агресивність.

Часто акули-бики полюють на мілководді, що й призводить до того, що саме з ними серфінгісти зустрічаються найчастіше, порівняно з іншими видами. Експерти з акул припускають, що саме кліматичні умови, що зараз склалися у Новому Південному Уельсі, і є причиною активності акул-биків.

Після нещодавніх штормів вода біля узбережжя скаламучена, а температура тримається досить тепла.

Серфінгістів попереджають, що займатися серфінгом біля гирл річок – а саме там акула напала на чоловіка – дуже небезпечно, адже саме там зазвичай скупчуються акули. І якщо вода видається брудною, слід двічі подумати перед тим, як заходити у неї.

У нас така погана якість води, що сприяє активності акул-биків... Тому просто сходіть до місцевого басейну, бо на даному етапі ми повідомляємо, що пляжі небезпечні,

– заявив Стів Пірс, виконавчий директор Surf Life Saving NSW.

